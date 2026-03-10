"Не могу мириться": соперник Усика угрожает из-за скандального решения украинца
- Агит Кабаел, временный чемпион мира по версии WBC, возмущен планами Александра Усика провести бои с другими соперниками.
- Кабаел утверждает, что он заслуживает титульный бой с Усиком и надеется на поддержку WBC.
Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел разгневался из-за заявления Александра Усика. Претендента на бой с полноправным чемпионом мира возмутили планы украинца провести три поединка с другими соперниками.
39-летний Усик анонсировал, что в следующих боях планирует драться с Рико Верховеном, Даниэлем Дюбуа или Фабио Уордли и Тайсоном Фьюри. Немец Кабаел, который до сих пор не знает горечи поражений, в инстаграме выразил надежду, что Всемирный боксерский совет (WBC) поддержит его.
Смотрите также Не скрывает разочарования: чемпион мира поставил под сомнение уровень следующего соперника Усика
Что Кабаел сказал об Усике?
Кабаел утверждает, что он заслуживает титульный бой с украинцем. Более того, Агит заверил, что предоставит определенные факты.
Мои родители всегда говорили мне оставаться скромным и уважительным... Но я больше не могу мириться с тем, что меня игнорируют. Я заслуживаю титульный бой – и впоследствии я приведу некоторые факты,
– заявил немец.
Больше контекста относительно скандала с Усиком
WBC санкционировала бой Усика против Верховена как добровольную защиту титула чемпиона мира. Решение организации вызвало шквал критики, поскольку кикбоксер Верховен во втором поединке на профи-ринге получил шанс сразиться за пояс чемпиона мира.
Например, бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что Усик должен драться с боксерами, такими как Кабаэл, которые заслужили шанс побороться за титул. Его мнение поддержал экс-чемпион мира Лоуренс Околи, который раскритиковал решение WBC санкционировать бой.
Во вторник, 10 марта, Усик заявил, что проведет три поединка и завершит карьеру. В список следующих соперников он не включил Кабаэла, хотя ранее WBC обратилась к украинцу с требованием провести обязательную защиту против Агита.
Что известно о Кабаэле?
По данным сайта BoxRec, 33-летний Кабаел провел 27 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Доля нокаутов в боях Агита составляет 70%.
Предыдущий бой немца состоялся 10 января 2026 года, когда он досрочно одолел поляка Дамьяна Кныбу в рамках шоу в Германии. После победы Кабаел бросил вызов Усику.
Ранее Сергей Лапин, директор команды Усика, рассказал, что Кабаэл рассматривается как один из возможных соперников украинца. Однако следующий бой украинца состоится 23 мая против Верховена.