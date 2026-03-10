"Не могу мириться": соперник Усика угрожает из-за скандального решения украинца

Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел разгневался из-за заявления Александра Усика. Претендента на бой с полноправным чемпионом мира возмутили планы украинца провести три поединка с другими соперниками.

39-летний Усик анонсировал, что в следующих боях планирует драться с Рико Верховеном, Даниэлем Дюбуа или Фабио Уордли и Тайсоном Фьюри. Немец Кабаел, который до сих пор не знает горечи поражений, в инстаграме выразил надежду, что Всемирный боксерский совет (WBC) поддержит его.

Что Кабаел сказал об Усике?

Кабаел утверждает, что он заслуживает титульный бой с украинцем. Более того, Агит заверил, что предоставит определенные факты.

Мои родители всегда говорили мне оставаться скромным и уважительным... Но я больше не могу мириться с тем, что меня игнорируют. Я заслуживаю титульный бой – и впоследствии я приведу некоторые факты,

– заявил немец.

Больше контекста относительно скандала с Усиком

WBC санкционировала бой Усика против Верховена как добровольную защиту титула чемпиона мира. Решение организации вызвало шквал критики, поскольку кикбоксер Верховен во втором поединке на профи-ринге получил шанс сразиться за пояс чемпиона мира.

Например, бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что Усик должен драться с боксерами, такими как Кабаэл, которые заслужили шанс побороться за титул. Его мнение поддержал экс-чемпион мира Лоуренс Околи, который раскритиковал решение WBC санкционировать бой.

Во вторник, 10 марта, Усик заявил, что проведет три поединка и завершит карьеру. В список следующих соперников он не включил Кабаэла, хотя ранее WBC обратилась к украинцу с требованием провести обязательную защиту против Агита.

Что известно о Кабаэле?