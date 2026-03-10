"Не можу миритися": суперник Усика погрожує через скандальне рішення українця
- Агіт Кабаєл, тимчасовий чемпіон світу за версією WBC, обурений планами Олександра Усика провести бої з іншими суперниками.
- Кабаєл стверджує, що він заслуговує на титульний бій з Усиком і сподівається на підтримку WBC.
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл розгнівався через заяву Олександра Усика. Претендента на бій з повноправним чемпіоном світу обурили плани українця провести три поєдинки з іншими суперниками.
39-річний Усик анонсував, що в наступних боях планує битися з Ріко Верховеном, Даніелем Дюбуа або Фабіо Вордлі й Тайсоном Ф'юрі. Німець Кабаєл, який досі не знає гіркоти поразок, в інстаграмі висловив сподівання, що Світова боксерська рада (WBC) підтримає його.
Що Кабаєл сказав про Усика?
Кабаєл стверджує, що він заслуговує на титульний бій з українцем. Ба більше, Агіт запевнив, що надасть певні факти.
Мої батьки завжди казали мені залишатися скромним і поважним… Але я більше не можу миритися з тим, що мене ігнорують. Я заслуговую на титульний бій – і згодом я наведу деякі факти,
– заявив німець.
Більше контексту щодо скандалу з Усиком
WBC санкціонувала бій Усика проти Верховена як добровільний захист титулу чемпіона світу. Рішення організації спричинило шквал критики, оскільки кікбоксер Верховен у другому поєдинку на профі-рингу отримав шанс битися за пояс чемпіона світу.
Наприклад, колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що Усик повинен битися з боксерами, як-от Кабаєл, які заслужили шанс поборотися за титул. Його думку підтримав ексчемпіон світу Лоуренс Околі, який розкритикував рішення WBC санкціонувати бій.
У вівторок, 10 березня, Усик заявив, що проведе три поєдинки та завершить кар'єру. У список наступних суперників він не включив Кабаєла, хоча раніше WBC звернулася до українця з вимогою провести обов'язковий захист проти Агіта.
Що відомо про Кабаєла?
За даними сайту BoxRec, 33-річний Кабаєл провів 27 боїв на професійному рингу та всі виграв. Частка нокаутуів у боях Агіта складає 70%.
Попередній бій німця відбувся 10 січня 2026 року, коли він достроково здолав поляка Дамяна Книбу в межах шоу в Німеччині. Після перемоги Кабаєл кинув виклик Усику.
Раніше Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів, що Кабаєл розглядається як один із можливих суперників українця. Проте наступний бій українця відбудеться 23 травня проти Верховена.