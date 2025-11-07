Фьюри дал коварный совет Вордли, который поможет победить Усика
- Фабио Уордли победил Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком.
- Джон Фьюри рекомендует Уордли получить больше опыта перед боем с Усиком, чтобы иметь лучшие шансы на победу.
Фабио Уордли 25 октября одолел Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Вокруг вероятного противостояния Уордли – Усик появляется немало слухов, ведь многие не верят, что украинец согласится на эту встречу с Фабио.
Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, высказал свое мнение относительно противостояния Александра Усика против Фабио Уордли. Отец "Цыганского короля" дал совет обязательному сопернику абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
Как Уордли может победить Усика?
Родственник Тайсона рассказал, как Уордли стоит сделать, чтобы победить Александра. Фьюри-старший назвал Усика "хитрым боксером с огромным опытом". А по ту сторону ринга может появиться Фабио, который не имел большого опыта на любителях.
Не поймите меня неправильно, но, если Фабио попадет в Усика, то свалит его. Но я бы сделал так: дал бы ему еще четыре-пять побед, дал бы драться с достойными соперниками, и только тогда допустил бы к поединку с украинцем. Нужно выбрать правильный момент. Усик не вечен, ему сейчас 38 лет. если подобрать момент, то можно увидеть, как Фабио Уордли из Ипсвича станет чемпионом мира в супертяжелом весе, и это будет заслуженно. Он способен на это, но еще не сейчас,
– заявил Джон Фьюри.
Промоутер Эдди Хирн рассказал в комментарии iFL TV, при каком условии Усик согласится на бой против Уордли. Ведь немалое количество людей уверены, что Александр вообще не в восторге от обязательного поединка против Фабио.
"Вы должны дать ему 10 – 15 миллионов фунтов стерлингов. Вы не можете сгенерировать это на арене в Ипсвиче. Это должен быть Лондон – "Уэмбли" или стадион "Тоттенхэм Хотспур", – отметил промоутер.
Что известно о потенциальном бое Усик – Уордли?
Многие считают, что Усик откажется от боя против Уордли. В таком случае Александр потеряет чемпионский пояс WBO, который между собой разыграют Фабио и Мозес Итаума.
Ветеран бокса Дерек Чисора заявил, что Усик не будет соперником Уордли в его следующем бою. Британец считает, что его земляк проведет реванш против Джозефа Паркера.
Александр Красюк, бывший промоутер Усика, признался, что не видит смысла Александру драться с Уордли. Он не понимает, зачем украинцу рисковать всем ради неприбыльного боя.
За спиной Уордли 20 победных боев в профессионалах (19 – нокаутом) и ни одного поражения. Зато у Усика – 24 победы (15 – нокаутом) и тоже ни одного фиаско.