Фьюри дал коварный совет Вордли, который поможет победить Усика

Фабио Уордли 25 октября одолел Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Вокруг вероятного противостояния Уордли – Усик появляется немало слухов, ведь многие не верят, что украинец согласится на эту встречу с Фабио.

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, высказал свое мнение относительно противостояния Александра Усика против Фабио Уордли. Отец "Цыганского короля" дал совет обязательному сопернику абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Как Уордли может победить Усика?

Родственник Тайсона рассказал, как Уордли стоит сделать, чтобы победить Александра. Фьюри-старший назвал Усика "хитрым боксером с огромным опытом". А по ту сторону ринга может появиться Фабио, который не имел большого опыта на любителях.

Не поймите меня неправильно, но, если Фабио попадет в Усика, то свалит его. Но я бы сделал так: дал бы ему еще четыре-пять побед, дал бы драться с достойными соперниками, и только тогда допустил бы к поединку с украинцем. Нужно выбрать правильный момент. Усик не вечен, ему сейчас 38 лет. если подобрать момент, то можно увидеть, как Фабио Уордли из Ипсвича станет чемпионом мира в супертяжелом весе, и это будет заслуженно. Он способен на это, но еще не сейчас,

– заявил Джон Фьюри.

Промоутер Эдди Хирн рассказал в комментарии iFL TV, при каком условии Усик согласится на бой против Уордли. Ведь немалое количество людей уверены, что Александр вообще не в восторге от обязательного поединка против Фабио.

"Вы должны дать ему 10 – 15 миллионов фунтов стерлингов. Вы не можете сгенерировать это на арене в Ипсвиче. Это должен быть Лондон – "Уэмбли" или стадион "Тоттенхэм Хотспур", – отметил промоутер.

Что известно о потенциальном бое Усик – Уордли?