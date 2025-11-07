Ф'юрі дав підступну пораду Вордлі, яка допоможе перемогти Усика

Фабіо Вордлі 25 жовтня здолав Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Навколо ймовірного протистояння Вордлі – Усик з'являється чимало чуток, адже багато хто не вірить, що українець погодиться на цю зустріч із Фабіо.

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, висловив свою думку щодо протистояння Олександра Усика проти Фабіо Вордлі. Батько "Циганського короля" дав пораду обов'язковому супернику абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

До теми Відомий боксер зробив цікавий прогноз на титульний бій Усик – Вордлі

Як Вордлі може перемогти Усика?

Родич Тайсона розповів, як Вордлі варто зробити, аби перемогти Олександра. Ф'юрі-старший назвав Усика "хитрим боксером з величезним досвідом". А по той бік рингу може постати Фабіо, який не мав великого досвіду на аматорах.

Не зрозумійте мене неправильно, але, якщо Фабіо поцілить в Усика, то звалить його. Але я б зробив так: дав би йому ще чотири-п’ять перемог, дав би битися з гідними суперниками, і лише тоді допустив би до поєдинку з українцем. Потрібно вибрати правильний момент. Усик не вічний, йому зараз 38 років.Якщо підібрати момент, то можна побачити, як Фабіо Вордлі з Іпсвіча стане чемпіоном світу у надважкій вазі, і це буде заслужено. Він здатний на це, але ще не зараз,

– заявив Джон Ф'юрі.

Промоутер Едді Хірн розповів у коментарі iFL TV, за якої умови Усик погодиться на бій проти Вордлі. Адже чимала кількість людей впевнені, що Олександр взагалі не в захваті від обов'язкового двобою проти Фабіо.

"Ви повинні дати йому 10 – 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви не можете згенерувати це на арені в Іпсвічі. Це має бути Лондон – "Вемблі" або стадіон "Тоттенгем Готспур", – зазначив промоутер.

Що відомо про потенційний бій Усик – Вордлі?