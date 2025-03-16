Укр Рус
Fight News 24 Украинские боксеры "Уважаю тебя, но это бизнес": украинский боксер бросил вызов временному чемпиону мира
16 марта, 10:33
2

"Уважаю тебя, но это бизнес": украинский боксер бросил вызов временному чемпиону мира

София Кулай
Основні тези
  • Александр Гвоздик рассказал. что хочет завоевать чемпионский пояс.
  • Украинский боксер хотел бы разделить ринг с Каллумом Смитом.

Александр Гвоздик определился с приоритетным соперником на следующий поединок. Украинский боксер хочет провести поединок против Каллума Смита.

Еще раньше Александр Гвоздик включал Каллума Смита в список желаемых соперников. Теперь украинский боксер обратился к временному чемпиону мира по версии WBO в полутяжелом весе, пишет 24 Канал со ссылкой на ES News.

Читайте также "Он может вернуться": звезда украинского бокса назвал желаемого соперника

Гвоздик определился с соперником

Украинец сделал смелое заявление о победе над Смитом.

Какого бы я следующего соперника выбрал? Это Каллум Смит. В этом поединке я стану чемпионом. Каллум, ты замечательный боксер. Давай поборемся и посмотрим, кто лучше! Уважаю тебя, но это бизнес,
– сказал Гвоздик.

Ранее Александр включал в список желаемых оппонентов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, а также рассматривает возможность встречи с Дэвидом Бенавидесом и Дэвидом Моррелем.

Следующий бой Гвоздик хочет провести в рамках вечера бокса от Golden Boy Promotions 19 апреля 2025-го года.

Для бывшего чемпиона мира из Украины следующий поединок станет 23-м в профи-ринге. Сейчас за спиной Гвоздика 20 побед (16 – нокаутом) и два поражения (от Артура Бетербиева и Дэвида Бенавидеса). Как раз против Бенавидеса Гвоздик пока провел свой крайний поединок (15 июня 2024-го года). Тогда украинец проиграл по единогласному решению судей, а на кону встречи стоял вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе, который завоевал Бенавидес.