Обидчик Беринчика потерял чемпионский пояс перед титульным боем: в чем причина

Кейшон Дэвис совсем скоро вернется в ринг после февральского боя против Дениса Беринчика. Американский боксер сразится против Эдвина Де Лос Сантоса.

Перед боем состоялась традиционная церемония взвешивания. После мероприятия обидчик Беринчика был лишен титула чемпиона мира WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Почему Кейшон остался без титула

Кейшон Дэвис провалил взвешивание перед боем с Эдвином Де Лос Сантосом. Боксер показал на весах 63,1 килограмма, тогда как установленный лимит – 61,2 килограмма.

Таким образом американец остался без титула. Чемпионский пояс будет стоять на кону поединка, но только для доминиканского боксера.

К слову. Кейшон Дэвис должен был впервые защищать титул. Бой между американцем и Эдвином Де Лос Сантосом состоится в ночь на 8 июня.

Напомним, что Кейшон Дэвис последний раз дрался в феврале 2025 года против Дениса Беринчика. Непобежденный американец нанес первое поражение в карьере украинца и получил титул WBO в легком весе.