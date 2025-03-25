Эпатажный обидчик Беринчика будет защищать титул: кто станет соперником

Кейшон Дэвис в феврале 2025 года одолел Дениса Беринчика. Таким образом, американский проспект отобрал у "Украинского танка" чемпионский пояс по версии WBO в легком весе.

Теперь Дэвис должен провести защиту титула. Кейшон узнал имя следующего соперника, с которым разделит ринг, информирует 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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С кем будет драться Дэвис

По имеющейся информации, Кейшон Дэвис будет драться с Эдвином Де Лос Сантосом. Команды американского и доминиканского боксеров ведут переговоры относительно поединка.

Отметим, что американец также рассматривал бои против двух соотечественников. Кейшон Дэвис хотел драться с Ламонтой Роучем и Джервонтой Дэвисом, который владеет титулом WBA в легком весе.

Также Кейшон Дэвис вызвал на поединок другого боксера из Украины. Американец намерен подраться с Василием Ломаченко.