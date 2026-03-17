Мало кто знает, но Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту

Далеко не все знают, что Владимир Кличко мог и не стать легендарным боксером. Хотя спортсмен не жалеет о своем карьерном пути, однако он мог быть врачом.

В раннем возрасте основной мотивацией будущего чемпиона мира был медицинский колледж. Почему Кличко не стал медиком – рассказывает 24 Канал.

Кем мечтал стать Владимир Кличко?

После восьмого класса Владимир хотел быть фельдшером и решил поступать в медицинский техникум. Как пишет Oboz.ua, родители поддержали сына, но приемная комиссия отказалась принимать у Кличко документы, мол, на фельдшерское отделение берут только с 15 лет.

Мне сказали: "Парень, тебе всего 14 лет и у тебя неполное среднее образование. Поэтому ты будешь два года учиться на медбрата, а потом мы тебя на третий год переведем уже на ухо-горло-нос,

– вспоминал Кличко-младший.

После неудачного поступления он вернулся в школу и захотел тренироваться у Владимира Золотарева в Спортивном клубе армии, где занимался его старший брат Виталий. Учебное заведение охотно забрало перспективного спортсмена.

"Я поехал туда посмотреть, что к чему только с одной мыслью: переживу там два года, поеду – как брат – по заграницам, тоже кока-колу привезу ему, джинсы, а потом пойду учиться на врача", – сказал Кличко.

Несколько лет назад в интервью Deutsche Welle Кличко сказал, что счастлив, что не стал врачом. Он пошутил, что вместо того, чтобы лечить людей, отправлял их к врачам после поединков.

И сам тоже в какой-то момент оказывался после боев в больнице,

– добавил боксер.

