Промоутерский дебют Усика: абсолютный чемпион мира поддержит украинскую боксерку
- Александр Усик, известный украинский боксер, предложил свою поддержку 18-летней украинской боксерке Кире Макогоненко как промоутер.
- Кира Макогоненко получила предложения от нескольких известных промоутеров, включая Джейка Пола и Клариссу Шилдс, и уже дебютировала в профессиональном боксе на вечере Rising Stars от Usyk 17 Promotions.
Александр Усик постепенно начинает делиться в медиа своими планами по завершению карьеры. Многие спортсмены, в частности боксеры, после профессиональной деятельности посвящают себя тренерству, работают в промоушенах или выбирают совсем другое направление, например, бизнес.
Украинская боксерка Кира Магоконенко начала поиск промоутера для себя. О доступных предложениях и своем выборе она рассказала на ютуб-канале "Тайк Майсон".
Смотрите также Известный тренер нашел боксера, который побьет Усика: их бой может состояться вскоре
Кто может стать промоутером Макогоненко?
Она подтвердила, что получила предложения от известных промоутеров Джейка Пола, Клариссы Шилдс и Александра Усика.
Я всем благодарна за то, что они это все предлагают и помогают. Александр уже помогал и помогает мне и нашей команде. Я очень благодарна за это,
– сказала Макогоненко.
Стоит отметить! Александр Усик является профессиональным боксером, а не промоутером, однако он основал и владеет собственной промоутерской компанией Usyk17 Promotions.
Боксерка добавила, что планируются вечера бокса, на которых она, возможно, также выйдет на ринг.
Напомним, что 21 марта Макогоненко дебютировала в профессиональном боксе на вечере Rising Stars от Usyk 17 Promotions.
Какая разница? Промоутер – это конкретное лицо или компания, которая занимается делами боксера, организует его поединки и ищет финансирование. Промоушен же означает сам процесс продвижения спортсмена или деятельность промоутерской компании по подготовке и популяризации боксерского шоу.
Кто такая Кира Макогоненко?
18-летняя украинская боксерка из Харькова, Кира, в 2021 году стала чемпионкой Европы среди юниорок.
21 марта 2026 года на вечере бокса Rising Stars она одержала свою первую официальную победу в профессиональном боксе, победив Полину Довгиньку в четырехраундовом поединке.
В ноябре 2025 года Кира попробовала себя в киноиндустрии, озвучив одну из героинь украинского дубляжа голливудского байопика о женском боксе "Королева ринга" (главную роль исполнила Сидни Суини).
В интервью для Суспільне Спорт она рассказала, что планирует совмещать профессиональные выступления с любительской карьерой, ведь ее главная цель – завоевать "золото" на Олимпийских играх 2028 года.
Что о Макогоненко говорят другие боксеры?
- Леннокс Льюис, легендарный британский тяжеловес и экс-абсолютный чемпион мира, был поражен видео ее тренировок. На нем Кира одновременно жонглирует одной рукой, ударяет по груше другой и держит равновесие на доске. Льюис не удержался и поделился роликом, добавив: "Мой тренер Мэнни Стюард никогда не заставлял меня делать такое. Впечатляюще!".
Энтони Джошуа, бывший чемпион мира, после одного из выставочных поединков лично подошел к Кире. Когда она поинтересовалась его мнением об ошибках в технике, Джошуа с улыбкой ответил: "Не знаю... у тебя нет ни одной ошибки".