Подарок к 50-летию: экс-чемпион мира сделал смелый прогноз о возвращении Кличко
- Владимир Кличко может провести бой к своему 50-летию, но не с топ-боксером супертяжелого веса.
- Кличко ежедневно тренируется и поддерживает форму, что повышает возможность его возвращения на ринг.
Время от времени в информационном пространстве появляются слухи о возможном возвращении в ринг Владимира Кличко. Бывший чемпион мира WBC Виктор Постол поделился мыслями относительно камбэка боксера.
Спортсмен рассказал, что видел Кличко во время спаррингов в Броварах перед своим предпоследним поединком в январе 2025 года, сообщает Sport-express.ua. По словам Постола, Владимир тренируется каждый день и поддерживает форму.
Смотрите также Не Кличко и не Усик: Майк Тайсон назвал двойку лучших боксеров на планете
Что Постол сказал о возвращении Кличко?
По мнению Виктора, Владимир Кличко может провести еще один поединок, однако не с топ-боксером супертяжелого веса. Он предположил, что легендарный экс-чемпион мира может посвятить бой своему 50-летию.
Владимир каждый день тренируется, поддерживает форму. Видимо, я так думаю, еще один поединок он проведет. Не с топовым бойцом, но побоксирует. А, возможно, и нет. Я не знаю. Вполне вероятно, что этот матч он устроит до 50 лет и скажет: "Все",
– сказал Постол.
Обратите внимание. Кличко-младший будет праздновать свой 50-й день рождения уже 25 марта.
Возвращение Кличко: что известно на данный момент?
Как говорится на сайте BoxRec, карьера Кличко на профессиональном ринге длилась с 1996 до 2017 года. За это время он провел 69 поединков, одержав 64 победы. В пассиве спортсмена 5 поражений, два из которых произошли в конце его карьеры в поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Несмотря на то, что Кличко почти 9 лет назад завершил карьеру, часто в СМИ появлялись слухи о вероятном возвращении 49-летнего украинца. Владимир якобы стремится побить рекорд Джорджа Формана, который в 46 лет стал самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе.
В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" легендарный спортсмен не подтвердил и не опроверг возможность возвращения в бокс. Также он время от времени подогревает слухи о камбэке, демонстрируя видео с тренировок.
Тренировка Кличко: смотрите видео
Кличко выбрали соперника: кто это?
Известный украинский боксер Владислав Сиренко высказался о возвращении Кличко. Он назвал экс-чемпиона мира Даниэля Дюбуа идеальным оппонентом для земляка.
Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко не согласен с Сиренко. Он считает, что Владимиру лучше встретиться с действующим обладателем WBO Фабио Уордли.
Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик выразил желание увидеть реванш Кличко с Фьюри. Однако он сомневается в возвращении Владимира.