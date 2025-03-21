"Мы спасем страну вместе": дерзкий звездный боец хочет стать президентом Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор заговорил о политической карьере. Одиозный спортсмен ставит перед собой самые высокие цели в политике родной Ирландии.

36-летний боец смешанных единоборств призвал народ Ирландии отдать свой голос за него на выборах следующего главы страны. Конор МакГрегор замахнулся на президентское кресло, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт бойца в соцсети Х.

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Начнет политическую карьеру

Ирландия должна до 12 июня 2026-го года ввести Миграционный пакт ЕС. В этот период будут приняты несколько законодательных актов. А вот следующие президентские выборы в Ирландии должны состояться 11 ноября текущего 2025-го года. Действующим президентом Ирландии является Майкл Хиггинс, он занимает эту должность с 2011-го года.

Конор МакГрегор заверил, что любой кандидат, который выступит против правительства будет отстранен нынешней властью. Боец уверен, что только он сможет стать препятствием для высших чинов.

Ирландия, выбор за вами, и он легкий. Проголосуйте за меня как за президента, и мы спасем Ирландию вместе,

– написал Конор.

Бывший чемпион UFC заявил, что ни он, ни правительство не имеют никакого права принимать этот пакт самостоятельно. Это должен сделать ирландский народ. Только в таком случае в родной стране Ирландии будет демократов.

Впервые подобное заявление относительно баллотирования в президенты Конор сделал в сентябре прошлого года.

Отметим. Последний раз Конор выходил в октагон еще в июле 2021-го года. Тогда МакГрегор техническим нокаутом проиграл американцу Дастину Пуарье на "T-Mobile Arena" в американском Лас-Вегасе после остановки боя врачом. Это поражение стало для одиозного ирландца шестым в карьере. За спиной Конора МакГрегора 28 бои, в которых он оформил 22 победы (19 – нокаутом), потерпев шесть поражений (1 – нокаутом).

Напомним, что Конор несмотря на перерыв в карьере получил два вызова на поединки. Сначала к нему обратился с предложением о бое американский блогер Олайдже Уильям Олатунджи. А потом еще и бросил вызов брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри.