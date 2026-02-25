Украинский супертяжеловес возвращается на ринг: принял вызов от немецкого боксера
- 20 марта Константин Довбыщенко встретится с немцем Эмануэлем Одиасе в 8-раундовом поединке в Германии.
- Довбыщенко имеет 30 боев с 10 победами, а Одиасе остается непобежденным с 8 победами, 7 из которых были нокаутами.
Украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбыщенко возвращается на ринг. В марте этого года он будет драться против немца.
Как сообщает LuckyPunch противостоять украинцу будет немецкий проспект Эмануэль Одиасе. Поединок состоится в следующем месяце.
Какие детали боя между Довбыщенко и Одиасе?
Поединок между Константином Довбыщенко и Эмануэлем Одиасе состоится 20 марта на вечере бокса в Германии. Это будет 8-раундовый бой. Именно немецкий спортсмен бросил вызов украинцу, и Довбыщенко принял его.
Довбыщенко выйдет на ринг впервые с октября 2025 года. Тогда он уступил кубинцу Карлосу Родригесу. Победу соперник украинца одержал решением судей. Сейчас 34-летний украинец, родившийся в Вознесенске, живет в Лондоне.
Что известно о Довбыщенко и Одиасе?
Как показывает профиль Довбыщенко на сайте BoxRec, украинец в целом провел 30 поединков. В 10 из них он одержал победу, 7 из них нокаутом. Еще 19 боев Довбыщенко завершились поражением украинца и однажды была ничья.
Эмануэль Одиасе является непобедимым бойцом, хотя он провел значительно меньше поединков. В его активе 8 боев, все завершились победами немцами. И аж 7 раз он нокаутировал своих соперников.
Новости украинского бокса: коротко
- Усик анонсировал большой вечер бокса в Киеве. Спортсмен заявил, что будет присутствовать на нем в роли промоутера.
- На этом мероприятии на профессиональном ринге дебютирует Александр Хижняк. Также защиту своего титула проведет Даниэль Лапин.
- Украинский боксер Виктор Постол приостановил карьеру спортсмена, чтобы работать охранником в торговом центре в Броварах. Его зарплата составляла 600 долларов.