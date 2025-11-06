Напряжение сломало его, Красюк припомнил боксера, который мог победить Усика

Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, вспомнил дуэль взглядов Александра Усика против Тайсона Фьюри, которая была перед реваншем. Известный функционер отметил весомость битвы взглядов, которая предшествует самому поединку.

По словам Александра Красюка, битва взглядов является чрезвычайно важной частью перед поединком. Промоутер вспомнил, как Александр Усик и Тайсон Фьюри в течение 12 минут смотрели в глаза друг другу, передает 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.

Как Усик победил Фьюри еще до реванша?

Красюк заверил, что в битве взглядов часто побеждает тот, за кем остается психологическое преимущество. Александр сравнил очную дуэль с битвой нервов. По мнению промоутера, когда боксеры смотрят друг в другу в глаза, то можно увидеть все, что они скрывают.

Александр Красюк признался, что перед реваншем чувствовал, что Фьюри имеет преимущество над Усиком, пока боксеры не сошлись в дуэли взглядов.

На реванше Усика с Фьюри бой взглядов длился 12 минут – такого еще не было. Тайсон очень серьезно готовился: отказался от алкоголя, общения с семьей, полностью погрузился в подготовку. До этого момента я понимал, что Фьюри имеет преимущество и победит. Но во время битвы взглядов все стало ясно – когда Тайсон отвел глаза и сорвался, стало видно, что напряжение сломало его. В тот момент я понял: Усик уже победил психологически,

– рассказал Красюк.

Напомним, что Усик дважды одолел Фьюри по решению судей в 2024-м году. Это были дебютные поражения в профессиональной карьере Тайсона, после которых он решил в очередной раз уйти на пенсию, которой наслаждается до сих пор.

Интересно, что в СМИ есть немало разговоров о вероятной трилогии Усика против Фьюри. Вроде бы именно третий бой против украинца убедит Тайсона вернуться в профи-ринг. Однако сам "Цыганский король" удивил заявлением, как большой гонорар за этот третий возможный поединок может негативно повлиять на его детей.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас в комментарии talkSPORT высказал свое мнение относительно вероятной трилогии в противостоянии Усик – Фьюри. Представитель абсолютного чемпиона несколько соглашается с мнением британца.

"Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным", – заявил Климас.

Что известно о противостоянии Усик – Фьюри?