Напруга зламала його, – Красюк пригадав боксера, який міг перемогти Усика

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, пригадав дуель поглядів Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, яка була перед реваншем. Відомий функціонер наголосив на вагомості битви поглядів, яка передує самому поєдинку.

За словами Олександра Красюка, битва поглядів є надзвичайно важливою частиною перед поєдинком. Промоутер пригадав, як Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі протягом 12 хвилин дивились у вічі одне одному, передає 24 Канал із посиланням на Okay Eva.

Як Усик переміг Ф'юрі ще до реваншу?

Красюк запевнив, що у битві поглядів часто перемагає той, за ким залишається психологічна перевага. Олександр порівняв очну дуель із битвою нервів. На думку промоутера, коли боксери дивляться одне в одному в очі, то можна побачити усе, що вони приховують.

Олександр Красюк зізнався, що перед реваншем відчував, що Ф'юрі має перевагу над Усиком, допоки боксери не зійшлись у дуелі поглядів.

На реванші Усика з Ф’юрі бій поглядів тривав 12 хвилин – такого ще не було. Тайсон дуже серйозно готувався: відмовився від алкоголю, спілкування з родиною, повністю занурився в підготовку. До цього моменту я розумів, що Ф’юрі має перевагу й переможе. Але під час битви поглядів усе стало ясно – коли Тайсон відвів очі й зірвався, стало видно, що напруга зламала його. У ту мить я зрозумів: Усик уже переміг психологічно,

– розповів Красюк.

Нагадаємо, що Усик двічі здолав Ф'юрі за рішенням суддів у 2024-му році. Це були дебютні поразки у професійній кар'єрі Тайсона, після яких він вирішив вчергове піти на пенсію, якою насолоджується до сьогодні.

Цікаво, що у ЗМІ є чимало розмов про ймовірну трилогію Усика проти Ф'юрі. Начебто саме третій бій проти українця переконає Тайсона повернутись у профі-ринг. Однак сам "Циганський король" здивував заявою, як великий гонорар за цей третій можливий двобій може негативно вплинути на його дітей.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас у коментарі talkSPORT висловив свою думку щодо ймовірної трилогії у протистоянні Усик – Ф'юрі. Представник абсолютного чемпіона дещо погоджується із думкою британця.

"Не знаю. Треба подивитися на ситуацію – що буде доступним. Він уже двічі переміг Ф’юрі. Але чи справді фанати цього хочуть? Це питання не до мене, а до них. Чи заповнять вони стадіон? Побачимо. Тайсон казав, що хоче битися, але чи це дійсно так? Мій хлопець готовий, він тренується і ніколи не заявляв про завершення кар'єри. З Ф’юрі ніколи не знаєш – сьогодні він каже, що завершує, завтра – що повертається, а потім знову передумує. Ми рухатимемось далі, але лише з тим, що буде реальним і конкретним", – заявив Клімас.

