"На грани жизни и смерти": отец Юбенко-младшего рассказал о состоянии сына после боя с Бенном
- Крис Юбенк-младший победил Конора Бенна в бою, который длился все 12 раундов, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
- После боя его отец, Крис Юбенк-старший, заявил, что сын был в критическом состоянии в больнице, но не хочет, чтобы он снова оказался в таком состоянии.
Недавно Крис Юбенк-младший дрался против Конора Бенна. Адская битва состоялась в рамках вечера бокса в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Поединок завершился тяжелой победой Юбенка-младшего. Отец боксера оценил состояние здоровья сына после боя, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
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Что сказал Юбэнк-старший
Крис Юбенк-старший заявил, что его сын гордый и не будет жаловаться. Однако он очень плохо себя чувствовал после боя против Конора Бенна, а его лицо напоминало футбольный мяч.
Он не знает, но он находился на грани жизни и смерти в больнице после поединка.
Ему на это все равно, но я не хочу еще раз видеть своего ребенка в таком состоянии. Он был в критическом состоянии,
– сказал Юбенк-старший.
Напомним, что бой между Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном продолжался все заявленные 12 раундов. Юбенк-младший победил Бенна единогласным решением судей.