Кроуфорд – Альварес: стало известно, какая арена примет огненный мегафайт

Уже 13 сентября 2025 года Сауль Альварес проведет бой против Теренса Кроуфорда. Только сейчас стало известно, на каком стадионе состоится легендарная битва.

Ранее стало известно, что поединок между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом состоится в американском Лас-Вегасе. Теперь уже определилась арена для вечера бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кроуфорд – Канело: где состоится бой

Бой Кроуфорд – Канело примет "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе, которая вмещает 65 тысяч футбольных фанов. Вместимость может увеличиваться до 72-х тысяч зрителей во время концертов.

Этот поединок станет первым таким событием (из боевых видов спорта), которое состоится с момента открытия стадиона (2020-го года). Именно эта арена принимала Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Справка. Бой Кроуфорд – Канело покажет в прямом эфире Netflix. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Пока неизвестны поединки, которые состоятся в андеркарде вечера бокса Кроуфорд – Альварес. Турки Аль-аш Шейх оригинально пригласил боксеров.