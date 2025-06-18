Кроуфорд – Альварес: стало известно, какая арена примет огненный мегафайт
- Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.
- Поединок станет первым боевым событием на этой арене с момента ее открытия в 2020 году, а в прямом эфире его покажет Netflix.
- Кроуфорд имеет 41 победу, а Альварес 63 победы в своих карьерах.
Уже 13 сентября 2025 года Сауль Альварес проведет бой против Теренса Кроуфорда. Только сейчас стало известно, на каком стадионе состоится легендарная битва.
Ранее стало известно, что поединок между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом состоится в американском Лас-Вегасе. Теперь уже определилась арена для вечера бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Кроуфорд – Канело: где состоится бой
Бой Кроуфорд – Канело примет "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе, которая вмещает 65 тысяч футбольных фанов. Вместимость может увеличиваться до 72-х тысяч зрителей во время концертов.
Этот поединок станет первым таким событием (из боевых видов спорта), которое состоится с момента открытия стадиона (2020-го года). Именно эта арена принимала Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.
Справка. Бой Кроуфорд – Канело покажет в прямом эфире Netflix. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Пока неизвестны поединки, которые состоятся в андеркарде вечера бокса Кроуфорд – Альварес. Турки Аль-аш Шейх оригинально пригласил боксеров.
- Для Кроуфорда следующий бой станет 42-м в профессионалах. В предыдущих боях одержал все победы (31 – нокаутом). В начале августа прошлого года "Охотник" в последний раз выходил в ринг, в котором победил узбека Исраила Мадримова.
- В то же время Альварес проведет свой 68-й поединок. За спиной Канело 63 победы (39 – нокаутом), 2 поражения и столько же мировых.