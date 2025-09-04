Культовый боксер Майк Тайсон высказал свое мнение относительно мегафайта года между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Легенда бокса неожиданно для всех негативно заговорил об этом поединке.

59-летний американский боксер заверил, что ему не нравится, что такое большое количество внимания приковано к противостоянию Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. Майк Тайсон вспомнил предыдущий бой "Охотника" против Исраила Мадримова, который состоялся 3 августа 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на BeIN Sports.

Почему Тайсон раскритиковал бой Кроуфорд – Альварес?

По мнению "Железного Майка", Кроуфорду было трудно противостоять Мадримову. Тайсон считает, что Теренсу не стоило драться с этим соперником из Узбекистана.

Мне не нравится этот бой. Теренс наберет слишком много веса. Кроуфорд намучился с Мадримовым, большим и неудобным соперником; ему не стоило с ним драться,

– заявил Тайсон.

Напомним, что в том поединке Кроуфорд победил Мадримова только по единогласному решению судей. Благодаря этой победе Теренс стал чемпионом в четвертой весовой категории.

Что известно о бое Кроуфорд – Канело?