Никогда не скажу, – Кроуфорд выступил с громким заявлением перед мегафайтом против Альвареса

Осенью 2025 года состоится грандиозный поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Канело будет защищать титул "асболюта" во втором средние весе.

Кроуфорд сделал громкое заявление перед боем против Альвареса. "Охотник" оценил свои шансы победить мексиканского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Что сказал Кроуфорд

Теренс Кроуфорд шокировал боксерское сообщество дерзким заявлением. Американский боксер оценил шансы на победу в уличном бою против Сауля Альвареса.

"Охотник" уверен, что одолел бы мексиканского боксера. По его мнению, Канело не имел бы шансов в уличном поединке.

Я знаю, на что способен. На улице - я есть я, против любого. Я никогда не скажу, что кто-то меня побьет,

– сказал Кроуфорд.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом должен состояться в Лас-Вегасе. Запланированная дата адского поединка – 13 сентября 2025 года.

Недавно Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели вторую битву взглядов перед очной встречей.