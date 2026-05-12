Помог Фьюри победить Кличко: кто готовит Верховена к противостоянию с Усиком

Александр Усик проведет бой с кикбоксером Рико Верховеном 23 мая. Для нидерландца это будет всего второй поединок в карьере по правилам бокса, но к противостоянию с украинцем его готовит бывший тренер и родной дядя Тайсона Фьюри.

Коучем Рико Верховена является Питер Фьюри, который в свое время готовил своего племянника к противостоянию с Владимиром Кличко, которое британец выиграл, сообщает 24 Канал. Между прочим это не первый их совместный опыт работы.

Что известно о Питере Фьюри?

Родной дядя Тайсона Фьюри по отцовской линии – Питер – имел огромное влияние на карьеру своего племянника. Собственно под его руководством "цыганский барон" и начал свою боксерскую карьеру. Тайсон Фьюри вспоминал, что никогда бы не тренировался под руководством кого-то другого, чем его дядя, поэтому именно Питер открыл путь своему племяннику к большим победам.

Впрочем Питер Фьюри имеет темное прошлое, полное даже криминальных страниц. Когда-то давно он контролировал торговлю наркотиками на северо-западе Англии. Его банда нелегально ввозила в страну амфетамины из Бельгии и распространяла их на острове.

В 1994 году правоохранители задержали Питера Фьюри и отправили за решетку на 10 лет. Впрочем даже из тюрьмы он продолжал управлять своей "империей". Позже на свободе Питер Фьюри был недолго. В 2008 году его снова осудили за "отмывание денег". Свой опыт пребывания за решеткой нынешний коуч Верховена описывал так:

Ты на лезвии ножа. Они быстро узнают, можешь ли ты бороться и постоять за себя. Если ты слабый в тюрьме, то тебя быстро разоблачают. Меня считали опасным, поэтому меня заперли с членами ИРА и пожизненно заключенными,

– рассказывал Фьюри.

В конце концов он исправился и стал уважаемой персоной в мире бокса, когда начал тренировать своего племянника Тайсона Фьюри. Это именно он готовил британского боксера к противостоянию с Владимиром Кличко, в котором украинец проиграл.

Обратите внимание! Чемпионский бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся в ноябре 2015 года. Британец одержал победу единогласным решением судей.

Интересно, что криминальное прошлое все же повлияло и на нынешнее тренера Питера Фьюри. Ему запрещен въезд в США, из-за чего он пропустил один из боев Тайсона. Также он имел проблемы с въездом в Новую Зеландию, но позже этот запрет отменили.

Почему Тайсон и Питер Фьюри прекратили сотрудничество?

В 2016 году Тайсон Фьюри завершил сотрудничество со своим дядей Питером. Боксер признался, что на одной из тренировок поссорился с коучем из-за спарринга, из-за чего они и решили разойтись. Тайсон Фьюри перешел под опеку начинающего тренера Бена Дэвисона.

Позже в своих мемуарах спортсмен с грустью вспоминал о прекращении сотрудничества с Питером, хотя считал это нормальной эволюцией отношений между тренером и подопечным. Тайсон признавался, что в одном из периодов его жизни Питер был для него вторым отцом.

Когда свое сотрудничество начали Питер Фьюри и Рико Верховен?

Рико Верховен рассказывал, что его сотрудничество с Тайсоном Фьюри насчитывает уже примерно 15 лет. Они начали работать вместе еще тогда, когда голландец выступал в кикбоксерском промоушене Glory. Он помогал кикбоксеру совершенствовать его технику.

Весной 2026 года стало известно, что Питер Фьюри будет тренировать Рико Верховена перед его поединком с Александром Усиком, который состоится 23 мая в египетской Гизе. Тренер нидерландца уже рассыпался в комплиментах украинцу, называя его лучшим тяжеловесом в истории. А сам Верховен считает Фьюри своим ключом к успеху на ринге.

