Теренс Кроуфорд называет себя лучшим боксером планеты. Также американский боксер спрогнозировал результат своего ближайшего боя против Сауля Альвареса, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Лучший боксер по мнению Кроуфорда

"Охотник" убежден, что одолеет Канело в бою за абсолютное чемпионство во втором среднем весе, отметив свою непобедимость.

Мой идеальный список из одних побед в карьере говорит сам за себя. Я – лучший боксер мира, и не имеет значения, какой у меня соперник и какая весовая категория. Я всегда побеждаю, и так будет в бою с Альваресом,

– заявил Кроуфорд.

Отметим, что бой Кроуфорд – Альварес запланирован на 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (США).

К слову. Майк Тайсон также раскрыл топ-5 лучших боксеров современности по его версии. "Железный Майк" включил в пятерку лучших бойцов Кроуфорда.

Теренс отреагировал, будет ли бой против Канело прощальным в его профессиональной карьере. Об этом ранее сообщал боксер Вирджил Ортис.

Последний раз Кроуфорд выходил в ринг в августе прошлого года, когда победил узбека Исраила Мадримова. Теренс оформил свою 41-ю победу на профи-ринге (31 – нокаутом). "Охотник" получил титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.

Зато следующий соперник Теренса имеет в своем активе 63 победы в 67-ми боях в профессионалах (39 – нокаутом). Альварес 4 мая 2025 года победил Уильяма Скалла по единогласному решению судей. Этот триумф вернул мексиканцу звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.