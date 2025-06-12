Теренс Кроуфорд називає себе найкращим боксером планети. Також американський боксер спрогнозував результат свого найближчого бою проти Сауля Альвареса, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Найкращий боксер на думку Кроуфорда

"Мисливець" переконаний, що здолає Канело у бою за абсолютне чемпіонство у другій середній вазі, наголосивши на своїй непереможності.

Мій ідеальний список з одних перемог у кар'єрі говорить сам за себе. Я – найкращий боксер світу, і не має значення, який у мене суперник і яка вагова категорія. Я завжди перемагаю, і так буде в бою з Альваресом,

– заявив Кроуфорд.

Відзначимо, що бій Кроуфорд – Альварес запланований на 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі (США).

До слова. Майк Тайсон також розкрив топ-5 найкращих боксерів сучасності за його версією. "Залізний Майк" включив у п'ятірку найкращих бійців Кроуфорда.

Теренс відреагував, чи буде бій проти Канело прощальним у його професійній кар'єрі. Про це раніше повідомляв боксер Вірджил Ортіс.

Востаннє Кроуфорд виходив у ринг у серпні минулого року, коли переміг узбека Ісраїла Мадрімова. Теренс оформив свою 41-шу перемогу на профі-рингу (31 – нокаутом). "Мисливець" здобув титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.

Натомість наступний суперник Теренса має у своєму активі 63 звитяги у 67-ми боях у професіоналах (39 – нокаутом). Альварес 4 травня 2025 року переміг Вільяма Скалла за одноголосним рішенням суддів. Цей тріумф повернув мексиканцю звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.