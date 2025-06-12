Непреодолимый "Охотник" назвал лучшего боксера планеты

Непобедимый американский боксер Теренс Кроуфорд сделал откровенное признание относительно лучшего боксера мира. 37-летний "Охотник" сделал свой нескромный выбор.

Теренс Кроуфорд называет себя лучшим боксером планеты. Также американский боксер спрогнозировал результат своего ближайшего боя против Сауля Альвареса, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Лучший боксер по мнению Кроуфорда

"Охотник" убежден, что одолеет Канело в бою за абсолютное чемпионство во втором среднем весе, отметив свою непобедимость.

Мой идеальный список из одних побед в карьере говорит сам за себя. Я – лучший боксер мира, и не имеет значения, какой у меня соперник и какая весовая категория. Я всегда побеждаю, и так будет в бою с Альваресом,

– заявил Кроуфорд.

Отметим, что бой Кроуфорд – Альварес запланирован на 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (США).

К слову. Майк Тайсон также раскрыл топ-5 лучших боксеров современности по его версии. "Железный Майк" включил в пятерку лучших бойцов Кроуфорда.

Теренс отреагировал, будет ли бой против Канело прощальным в его профессиональной карьере. Об этом ранее сообщал боксер Вирджил Ортис.

Последний раз Кроуфорд выходил в ринг в августе прошлого года, когда победил узбека Исраила Мадримова. Теренс оформил свою 41-ю победу на профи-ринге (31 – нокаутом). "Охотник" получил титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.

Зато следующий соперник Теренса имеет в своем активе 63 победы в 67-ми боях в профессионалах (39 – нокаутом). Альварес 4 мая 2025 года победил Уильяма Скалла по единогласному решению судей. Этот триумф вернул мексиканцу звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.