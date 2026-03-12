Кличко или Ломаченко: Усик ответил, кто лучший боксер в истории Украины

Объединенный чемпион мира Александр Усик возглавляет ряд рейтингов лучших боксеров мира. Но сам боксер не готов сказать, кто лучший боец из Украины.

Усика спросили, считает ли он себя лучшим украинским боксером, сообщает DAZN. Ему также пришлось выбирать среди таких имен, как Виталий и Владимир Кличко, а также Василий Ломаченко.

Кто лучший украинский боксер?

39-летний спортсмен признался, что не думает об этом и не заинтересован в такой награде.

Для меня я боксер, который помогает своей стране. Бог наделил меня талантом, и я им пользуюсь. Я люблю бокс, я люблю жизнь,

– сказал Усик.

Издание DAZN отмечает, что после завершения карьеры Усик войдет в историю "как один из лучших, если не лучший боксер Украины".

Какое боксерское наследие Усика?

По данным BoxRec, Усик начал карьеру с любительского бокса в 2005 году. За 8 лет украинец получил все, что возможно на любительском уровне.

Так, боксер выиграл чемпионат мира и Европы, а также стал олимпийским чемпионом Лондона в 2012 году.

9 ноября 2013 года Усик дебютировал на профессиональном ринге и с тех пор выиграл 24 поединка и до сих пор не потерпел ни одного поражения. Сначала украинец завоевал звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Усик стал первым в истории украинцем, который объединил все четыре титула чемпиона мира – WBC, WBO, WBA и IBF. В октябре 2019 года спортсмен дебютировал в супертяжелом весе, в котором в свое время доминировали братья Кличко.

Уже через два года украинец победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. После победы в реванше и победы над Даниэлем Дюбуа Усик дважды побил Тайсона Фьюри и тем самым стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, который получил все четыре титула.

В июле 2025 года боксер повторно победил Дюбуа и во второй раз стал абсолютом в хевивейте.

Что дальше для Усика?