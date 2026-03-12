Клички чи Ломаченко: Усик відповів, хто найкращий боксер в історії України
- Олександр Усик не готовий назвати себе найкращим українським боксером, незважаючи на численні рейтинги.
- Усик акцентує увагу на своєму бажанні допомагати Україні та любові до боксу.
Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик очолює низку рейтингів найкращих боксерів світу. Та сам боксер не готовий сказати, хто найкращий боєць з України.
Усика запитали, чи вважає він себе найкращим українським боксером, повідомляє DAZN. Йому також довелося обирати з-поміж таких імен, як Віталій і Володимир Клички, а також Василь Ломаченко.
Хто найкращий український боксер?
39-річний спортсмен зізнався, що не думає про це та не зацікавлений у такій нагороді.
Для мене я боксер, який допомагає своїй країні. Бог наділив мене талантом, і я ним користуюся. Я люблю бокс, я люблю життя,
– сказав Усик.
Видання DAZN зазначає, що після завершення кар'єри Усик увійде в історію "як один з найкращих, якщо не найкращий боксер України".
Яка боксерська спадщина Усика?
За даними BoxRec, Усик розпочав кар'єру з аматорського боксу у 2005 році. За 8 років українець здобув все, що можливо на любительському рівні.
Так, боксер виграв чемпіонат світу та Європи, а також став олімпійським чемпіоном Лондона у 2012 році.
9 листопада 2013 року Усик дебютував на професійному рингу й відтоді виграв 24 поєдинки та досі не зазнав жодної поразки. Спершу українець завоював звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті.
Усик став першим в історії українцем, який об'єднав усі чотири титули чемпіона світу – WBC, WBO, WBA та IBF. У жовтні 2019 року спортсмен дебютував у надважкій вазі, в якій свого часу домінували брати Клички.
Вже через два роки українець переміг Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу. Після звитяги у реванші та перемоги над Даніелем Дюбуа Усик двічі побив Тайсона Ф'юрі й тим самим став першим в історії абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який здобув всі чотири титули.
У липні 2025 року боксер повторно переміг Дюбуа та вдруге став абсолютом у хевівейті.
Що далі для Усика?
- Напередодні боєць з Криму оголосив, що до завершення його кар'єри залишилося три поєдинки.
- Першим суперником Усика стане кікбоксер Ріко Верховен, з яким він зустрінеться 23 травня у Єгипті. На кону поєдинку буде титул чемпіона світу за версією WBC.
- Далі чемпіон світу планує зустрітися з переможцем поєдинку Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, які 9 травня поборються за титул WBO.
- Фінальним акордом у кар'єрі Усика має стати третій бій з Тайсоном Ф'юрі, який у 2026 році перервав "боксерську пенсію" та вже 11 квітня зустрінеться з росіянином Арсланбеком Махмудовим.