Клички чи Ломаченко: Усик відповів, хто найкращий боксер в історії України

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик очолює низку рейтингів найкращих боксерів світу. Та сам боксер не готовий сказати, хто найкращий боєць з України.

Усика запитали, чи вважає він себе найкращим українським боксером, повідомляє DAZN. Йому також довелося обирати з-поміж таких імен, як Віталій і Володимир Клички, а також Василь Ломаченко.

Дивіться також Відомий промоутер відреагував на рішення Усика битися проти нового чемпіона світу

Хто найкращий український боксер?

39-річний спортсмен зізнався, що не думає про це та не зацікавлений у такій нагороді.

Для мене я боксер, який допомагає своїй країні. Бог наділив мене талантом, і я ним користуюся. Я люблю бокс, я люблю життя,

– сказав Усик.

Видання DAZN зазначає, що після завершення кар'єри Усик увійде в історію "як один з найкращих, якщо не найкращий боксер України".

Яка боксерська спадщина Усика?

За даними BoxRec, Усик розпочав кар'єру з аматорського боксу у 2005 році. За 8 років українець здобув все, що можливо на любительському рівні.

Так, боксер виграв чемпіонат світу та Європи, а також став олімпійським чемпіоном Лондона у 2012 році.

9 листопада 2013 року Усик дебютував на професійному рингу й відтоді виграв 24 поєдинки та досі не зазнав жодної поразки. Спершу українець завоював звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті.

Усик став першим в історії українцем, який об'єднав усі чотири титули чемпіона світу – WBC, WBO, WBA та IBF. У жовтні 2019 року спортсмен дебютував у надважкій вазі, в якій свого часу домінували брати Клички.

Вже через два роки українець переміг Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу. Після звитяги у реванші та перемоги над Даніелем Дюбуа Усик двічі побив Тайсона Ф'юрі й тим самим став першим в історії абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який здобув всі чотири титули.

У липні 2025 року боксер повторно переміг Дюбуа та вдруге став абсолютом у хевівейті.

Що далі для Усика?