Бывший соперник Кличко назвал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
- Дэвид Хэй считает, что 20-летний британский боксер Мозес Итаума имеет шансы победить Александра Усика.
- Итаума не будет бросать вызов Усику, считая, что еще не заслужил на такой бой, хотя легко нокаутировал Диллиана Уайта.
- Хэй подчеркнул, что Усик не является прирожденным тяжеловесом, но является первым номером в мире бокса.
- Эксперты и СМИ часто обсуждают потенциальный бой между Усиком и Итаумой, но Дюк Маккензи сомневается, что Итаума сможет выстоять против Усика.
Бывший британский боксер Дэвид Хэй высказался о непобедимости Александра Усика. Экс-чемпион мира выбрал одного боксера, который способен победить украинца.
Речь идет о Мозесе Итауме. По словам Дэвида Хэя, именно 20-летний британский боксер имеет все шансы одолеть Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.
К теме "Не пройдет шесть раундов": экс-чемпион раскритиковал сравнение Усика с Итаумой
Кто может победить Усика по версии Хэя?
Бывший соперник Владимира Кличко отметил, что Усик не является прирожденным тяжеловесом, но заверил, что именно Александр является первым номером в мире бокса сейчас.
Я знаю, что Усик – гений, и он лучший в мире, но я говорю о человеке, который имеет лучшие шансы в мире победить его – это Мозес Итаума. Я не говорю, что он его победит, я говорю, кто еще имеет лучшие шансы. Все остальные пытались и терпели неудачу, а он молодой, быстрый и голодный, и, кажется, у него тяжелые руки. Усик не является прирожденным тяжеловесом. Он накачанный крузер, и он действительно хорошо выступает, но те удары, которые наносит Мозес, одолели бы любого прирожденного тяжеловеса. Он показал, насколько он силен, с такой легкостью победив Уайта,
– заявил Хэй.
Справка. Дэвид Хэй за своей спиной имеет горький опыт выступлений против соперника из Украины. 2 июля 2011-го в Гамбурге проиграл Владимиру Кличко. За свою профессиональную карьеру Хэй провел 32 поединка, в которых оформил 28 побед (26 – нокаутом) и потерпел 4-х поражений.
Что известно о потенциальной битве Усик – Итаума?
- В каждом втором интервью СМИ и эксперты сватают Итауму в потенциальные соперники Усику.
- 16 августа Мозес легко нокаутировал опытного Диллиана Уайта и заявил, что не будет бросать вызов непобедимому украинцу.
- По словам молодого британца, он еще не заслужил на такой большой бой против боксера из Крыма.
- Легенда бокса Дюк Маккензи заверил, что Итаума просто не выстоит в поединке против Усика.