Бывший британский боксер Дэвид Хэй высказался о непобедимости Александра Усика. Экс-чемпион мира выбрал одного боксера, который способен победить украинца.

Речь идет о Мозесе Итауме. По словам Дэвида Хэя, именно 20-летний британский боксер имеет все шансы одолеть Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

К теме "Не пройдет шесть раундов": экс-чемпион раскритиковал сравнение Усика с Итаумой

Кто может победить Усика по версии Хэя?

Бывший соперник Владимира Кличко отметил, что Усик не является прирожденным тяжеловесом, но заверил, что именно Александр является первым номером в мире бокса сейчас.

Я знаю, что Усик – гений, и он лучший в мире, но я говорю о человеке, который имеет лучшие шансы в мире победить его – это Мозес Итаума. Я не говорю, что он его победит, я говорю, кто еще имеет лучшие шансы. Все остальные пытались и терпели неудачу, а он молодой, быстрый и голодный, и, кажется, у него тяжелые руки. Усик не является прирожденным тяжеловесом. Он накачанный крузер, и он действительно хорошо выступает, но те удары, которые наносит Мозес, одолели бы любого прирожденного тяжеловеса. Он показал, насколько он силен, с такой легкостью победив Уайта,

– заявил Хэй.

Справка. Дэвид Хэй за своей спиной имеет горький опыт выступлений против соперника из Украины. 2 июля 2011-го в Гамбурге проиграл Владимиру Кличко. За свою профессиональную карьеру Хэй провел 32 поединка, в которых оформил 28 побед (26 – нокаутом) и потерпел 4-х поражений.

Что известно о потенциальной битве Усик – Итаума?