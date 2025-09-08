Колишній суперник Кличка назвав єдиного боксера, який може нокаутувати Усика
- Девід Хей вважає, що 20-річний британський боксер Мозес Ітаума має шанси перемогти Олександра Усика.
- Ітаума не буде кидати виклик Усику, вважаючи, що ще не заслужив на такий бій, хоча легко нокаутував Ділліана Вайта.
- Хей підкреслив, що Усик не є природженим важковаговиком, але є першим номером у світі боксу.
- Експерти та ЗМІ часто обговорюють потенційний бій між Усиком і Ітаумою, але Дюк Маккензі сумнівається, що Ітаума зможе вистояти проти Усика.
Колишній британський боксер Девід Хей висловився про непереможність Олександра Усика. Ексчемпіон світу обрав одного боксера, який здатен перемогти українця.
Мова йде про Мозеса Ітауму. За словами Девіда Хея, саме 20-річний британський боксер має усі шанси здолати Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
До теми "Не пройде шість раундів": ексчемпіон розкритикував порівняння Усика з Ітаумою
Хто може перемогти Усика за версією Хея?
Колишній суперник Володимира Кличка наголосив, що Усик не є природженим важковаговиком, але запевнив, що саме Олександр є першим номером у світі боксу зараз.
Я знаю, що Усик – геній, і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його – це Мозес Ітаума. Я не кажу, що він його переможе, я кажу, хто ще має кращі шанси. Усі інші намагалися і зазнавали невдачі, а він молодий, швидкий і голодний, і, здається, у нього важкі руки. Усик не є природженим важковаговиком. Він накачаний крузер, і він справді добре виступає, але ті удари, які завдає Мозес, здолали б будь-якого природженого важковаговика. Він показав, наскільки він сильний, з такою легкістю перемігши Вайта,
– заявив Хей.
Довідка. Девід Хей за своєю спиною має гіркий досвід виступів проти суперника з України. 2 липня 2011-го у Гамбурзі програв Володимиру Кличку. За свою професійну кар'єру Хей провів 32 поєдинки, у яких оформив 28 перемог (26 – нокаутом) та зазнав 4-х поразок.
Що відомо про потенційну битву Усик – Ітаума?
- У кожному другому інтерв'ю ЗМІ та експерти сватають Ітауму у потенційні суперники Усику.
- 16 серпня Мозес легко нокаутував досвідченого Ділліана Вайта та заявив, що не буде кидати виклик непереможному українцю.
- За словами молодого британця, він ще не заслужив на такий великий бій проти боксера із Криму.
- Легенда боксу Дюк Маккензі запевнив, що Ітаума просто не вистоїть у поєдинку проти Усика.