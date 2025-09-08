Колишній британський боксер Девід Хей висловився про непереможність Олександра Усика. Ексчемпіон світу обрав одного боксера, який здатен перемогти українця.

Мова йде про Мозеса Ітауму. За словами Девіда Хея, саме 20-річний британський боксер має усі шанси здолати Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

До теми "Не пройде шість раундів": ексчемпіон розкритикував порівняння Усика з Ітаумою

Хто може перемогти Усика за версією Хея?

Колишній суперник Володимира Кличка наголосив, що Усик не є природженим важковаговиком, але запевнив, що саме Олександр є першим номером у світі боксу зараз.

Я знаю, що Усик – геній, і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його – це Мозес Ітаума. Я не кажу, що він його переможе, я кажу, хто ще має кращі шанси. Усі інші намагалися і зазнавали невдачі, а він молодий, швидкий і голодний, і, здається, у нього важкі руки. Усик не є природженим важковаговиком. Він накачаний крузер, і він справді добре виступає, але ті удари, які завдає Мозес, здолали б будь-якого природженого важковаговика. Він показав, наскільки він сильний, з такою легкістю перемігши Вайта,

– заявив Хей.

Довідка. Девід Хей за своєю спиною має гіркий досвід виступів проти суперника з України. 2 липня 2011-го у Гамбурзі програв Володимиру Кличку. За свою професійну кар'єру Хей провів 32 поєдинки, у яких оформив 28 перемог (26 – нокаутом) та зазнав 4-х поразок.

Що відомо про потенційну битву Усик – Ітаума?