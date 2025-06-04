"Безоговорочно": звездный боксер лаконично назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
- Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
- Американский боксер Теренс Кроуфорд дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа.
Совсем скоро Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа. 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" боксеры определят следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Реванш Усик – Дюбуа активно обсуждают в боксерском сообществе. Теренс Кроуфрод на стал исключением и сделал прогноз на адскую битву, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
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Прогноз от Кроуфорда
Американский боксер дал категорический прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Спортсмен считает, что украинский чемпион снова победит британца.
Усик – безусловно (победит – 24 канал),
– сказал Кроуфорд.
"Охотник" высказался относительно скандального удара от Дюбуа в первом бою. По его мнению, британец нанес панч ниже пояса.
Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в 2023 году. Тогда украинец одолел "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее Джейми Мур сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года.