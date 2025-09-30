Александр Усик одолел немало соперников за свою карьеру. Последним был Даниэля Дюбуа, с которым украинский чемпион встретился 19 июля 2025 года.

Леннокс Льюис высказался относительно будущего в хевивейте. В частности, легенда бокса назвал следующего чемпиона мира после украинского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Кто может стать чемпионом мира?

Бывший британский боксер высказался о дальнейшей карьере Даниэля Дюбуа. Леннокс Льюис считает, что "Динамит" обязательно станет чемпионом мира после Александра Усика.

Легенда бокса заявил, что придет время, когда Усик уйдет из бокса. Поэтому Дюбуа имеет отличные шансы завоевать титулы, поскольку, он может победить многих боксеров в супертяжелом весе.

Его время обязательно наступит. Усик – не вечен. Дюбуа все еще учится и все еще может сделать много замечательных вещей в боксе,

– сказал Льюис.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа на "Уэмбли" в Лондоне завершился досрочной победой Александра. Украинец нокаутировал британского боксера в пятом раунде.

Отметим, что Тони Белью в интервью Seconds Out рассказал, что также считает, что Даниэль Дюбуа станет чемпионом мира после Александра Усика. Он заявил, что не стоит британца списывать со счетов.

Что известно о Дюбуа?