Легенда боксу назвав боксера, який стане чемпіоном світу після Усика
- Леннокс Льюїс вважає, що Даніель Дюбуа стане чемпіоном світу після Олександра Усика.
- Тоні Белью також підтримує думку, що Дюбуа має потенціал стати чемпіоном світу після Усика.
Олександр Усик здолав чимало суперників за свою кар'єру. Останнім був Даніеля Дюбуа, з яким український чемпіон зустрівся 19 липня 2025 року.
Леннокс Льюїс висловився щодо майбутнього у хевівейті. Зокрема, легенда боксу назвав наступного чемпіона світу після українського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.
Хто може стати чемпіоном світу?
Колишній британський боксер висловився про подальшу кар'єру Даніеля Дюбуа. Леннокс Льюїс вважає, що "Динаміт" обов'язково стане чемпіоном світу після Олександра Усика.
Легенда боксу заявив, що прийде час, коли Усик піде з боксу. Тому Дюбуа має чудові шанси завоювати титули, оскільки, він може перемогти багатьох боксерів у надважкій вазі.
Його час обов'язково настане. Усик – не вічний. Дюбуа все ще вчиться та все ще може зробити багато чудових речей у боксі,
– сказав Льюїс.
Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа на "Вемблі" у Лондоні завершився достроковою перемогою Олександра. Українець нокаутував британського боксера у п'ятому раунді.
Відзначимо, що Тоні Белью в інтерв'ю Seconds Out розповів, що також вважає, що Даніель Дюбуа стане чемпіоном світу після Олександра Усика. Він заявив, що не варто британця списувати з рахунків.
Що відомо про Дюбуа?
Джозеф Паркер хоче битися проти Даніеля Дюбуа. Новозеландець заявив, що у нього незавершені справи з британським боксером.
Френк Воррен назвав помилку Даніеля Дюбуа перед реваншем з Олександром Усиком. Промоутер заявив, що британець занадто пізно прибув на стадіон напередоні поєдинку.
Даніель Дюбуа анонсував повернення на ринг після поразки від Олександра Усика. Британський боксер заявив, що зовсім скоро офіційно оголосять його наступний бій.