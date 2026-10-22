Льюис объяснил, почему Джошуа отказался от команды Усика

Об этом сообщает Boxing News Online. Льюис считает, что Дэвисон хорошо знает Джошуа и умеет найти к нему правильный подход.

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Льюис объяснил, почему Джошуа покинул тренерский штаб Усика

Кроме того, британский специалист ранее работал с Тайсоном Фьюри, что также может стать преимуществом.

Думаю, это хороший выбор, ведь Бен Дэвисон некоторое время тренировал Тайсона Фьюри. Он также знает Энтони Джошуа и хорошо работает в его углу, поскольку умеет правильно с ним общаться и придает ему уверенности. А именно этого Энтони и не хватает. Ему нужен тренер в углу, который будет говорить правильные вещи, чтобы подтолкнуть его к действию– заявил Льюис.

К предыдущим поединкам Джошуа готовился под руководством украинского тренера Егора Голуба и других специалистов из команды Александра Усика. В этих боях британец одержал досрочные победы над Джейком Полом и Кристианом Пренгой.

Несмотря на смену тренерского штаба, промоутер Эдди Гирн ранее заявлял, что Джошуа может продолжить сотрудничество со специалистами из команды Усика в определенном формате. В то же время в следующем поединке главным тренером в углу британца будет Дэвисон.

Следующим соперником Джошуа должен стать Фьюри. Их поединок запланирован на 11 декабря в Кардиффе (Уэльс). На кону будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.