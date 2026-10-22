Льюїс пояснив, чому Джошуа відмовився від команди Усика

Про це повідомляє Boxing News Online. Льюїс вважає, що Девісон добре знає Джошуа та вміє знаходити до нього правильний підхід.

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Льюїс пояснив, чому Джошуа залишив тренерський штаб Усика

Крім того, британський фахівець раніше працював із Тайсоном Ф'юрі, що також може стати перевагою.

Гадаю, це гарний вибір, адже Бен Девісон певний час тренував Тайсона Ф'юрі. Він також знає Ентоні Джошуа та добре працює в його куті, оскільки вміє правильно з ним спілкуватися й додає йому впевненості. А саме цього Ентоні й бракує. Йому потрібен тренер у куті, який говоритиме правильні речі, щоб спонукати його до дії– заявив Льюїс.

До попередніх поєдинків Джошуа готувався під керівництвом українського тренера Єгора Голуба та інших фахівців із команди Олександра Усика. У цих боях британець здобув дострокові перемоги над Джейком Полом і Крістіаном Пренгою.

Попри зміну тренерського штабу, промоутер Едді Гірн раніше заявляв, що Джошуа може продовжити співпрацю з фахівцями з команди Усика в певному форматі. Водночас у наступному поєдинку головним тренером у куті британця буде Девісон.

Наступним суперником Джошуа має стати Ф'юрі. Їхній поєдинок запланований на 11 грудня в Кардіффі (Уельс). На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.