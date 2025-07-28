"Ребята не могут": легенда бокса рассказал, как можно победить Усика

Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Победа над британским боксером стала 24 в карьере Короля хевивейта.

К тому же Александр Усик не потерпел ни одного поражения в профессиональном ринге. Леннокс Льюис рассказал, как можно победить украинского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Если бы Льюис дрался против Усика?

Леннокс Льюис отметил, что Александр Усика выдающийся боксер. Бывший чемпион мира подчеркнул, что украинский чемпион умный и прекрасно работает ногами, а также отлично попадает ударами.

Легенда бокса заявил, что Александр Усик анализирует соперника еще до начала самого боя. Леннокс Льюис заметил, что британские боксеры получили два шанса против украинского чемпиона, но не смогли побить его.

Я наблюдал со стороны и думал: Я знаю, как подготовился бы к бою с Александром Усиком. Усик – замечательный подвижный боксер, поэтому и ты должен быть замечательным в движении, хорошо работать ногами. Но эти ребята не могут этого понять,

– сказал Льюис.

Напомним, что Александр Усик досрочно завершил бой против Данилея Дюбуа 19 июля 2025 года. Король хевивейта в пятом раунде отправил в нокаут британского боксера.

Ранее сообщалось о том, что Джозеф Паркер рассказал, благодаря чему одолел бы Александра Усика в очном противостоянии. Новозеландский боксер выделил несколько важных моментов.