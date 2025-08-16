Льюис в своем инстаграме вспомнил прошлое и поделился моментом со съемок культового фильма вместе с Владимиром Кличко. Британец высказался относительно украинского боксера, сообщает 24 канал.

Что сказал Льюис о Кличко?

Легенда бокса оставил подпись под фото с Владимиром Кличко на съемках фильма "Одиннадцать друзей Оушена" в 2001 году. Вместе с боксерами можно увидеть самого режиссера ленты Стивена Содерберга.

Леннокс Льюис отметил, что на съемках фильма он ближе подошел к "Доктору Стального Молота", чем когда-либо. Британец отметил, что Владимир Кличко был в его поле зрения, но последний бой в карьере он провел с Виталием.

Владимир стал доминирующей силой в супертяжелом весе и создал свое собственное наследие и место в истории. Я счастлив называть обоих братьев Кличко своими друзьями и братьями из эксклюзивного боксерского братства,

– написал Льюис.

Напомним, что Владимир Кличко планирует вернуться в профессиональный ринг. Боксер хочет побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

