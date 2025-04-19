Экс-чемпион мира назвал боксера, который одолеет Усика

Александр Усик близок к моменту, чтобы дать реванш Даниэлю Дюбуа. Многие в боксерском сообществе делают прогнозы на возможный реванш.

Издание The Ring даже выдало инсайд относительно вероятного реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. По их информации, вторая битва может состояться 12 июля 2025-го года на лондонском "Уэмбли". Однако в команде непобедимого украинца резко отреагировали на информацию авторитетного источника.

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Околи о реванше Усик – Дюбуа

WBO уже даже успела санкционировать реванш Усик – Дюбуа.

Параллельно с этими всеми инсайдами бывший чемпион мира Лоуренс Околи высказался относительно возможной второй битвы боксеров и спрогнозировал вероятного победителя, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Каждый раз, когда я говорю, что кто-то победит Усика, ему каким-то образом удается сделать свое дело. Я думаю что на этот раз, или Дюбуа победит его, или Усик завершит карьеру после двух следующих боев,

– сказал Околи.

К слову. Усик побеждал техническим нокаутом Дюбуа в 9-м раунде августовского боя 2023-го года в польском городе Вроцлав.

Также IBF планирует обязать Даниэля Дюбуа провести защиту титула против Дерека Чисоры. Боксерская организация объявит о решении относительно британской битвы уже 22 апреля.

В команде Усика заявляли, что сейчас продолжаются переговоры с промоутером "Динамита" о реванше. Сергей Лапин попросил немного подождать, чтобы узнать официальную информацию.