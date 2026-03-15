Fight News 24
15 марта, 20:15
"Лицо бокса": Майк Тайсон высказался об Усике

Александра Власова
Основные тезисы
  • Майк Тайсон назвал Александра Усика "лицом бокса" и отметил его достижения на фоне войны в Украине.
  • Тайсон выразил заинтересованность в возможном поединке против Усика, считая его потенциально интересным.

Легендарный экс-чемпион мира Майк Тайсон высказался о нынешних боксерах супертяжелого веса. Отдельно он оценил чемпиона WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Тайсон отметил успехи Усика в супертяжелом весе. В комментарии для Fight Hype он назвал украинца нынешним "лицом бокса".

Что сказал Тайсон об Усике?

Тайсон отметил достижения украинца на фоне войны в Украине. По словам легендарного американца, история Усика выглядит почти библейской.

Чемпион в супертяжелом весе всегда является лицом бокса. Усик – это именно тот проклятый человек. Это библейская история, что его страна находится в состоянии войны, а он чемпион мира в тяжелом весе,
– сказал Тайсон.

Также он признался, что был бы заинтересован в поединке против украинского боксера.

Мой бой против Усика? Это было бы достаточно хорошо. Мне бы понравился такой поединок,
– добавил экс-чемпион.

Что нужно знать о Майке Тайсоне?

  • В 1986 году Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса, одержав победу над Тревором Бербиком и завоевав титул WBC в возрасте всего 20 лет. Позже он объединил чемпионские пояса ведущих боксерских организаций – WBC, WBA и IBF, став безоговорочным чемпионом мира.

  • В 1990 году потерпел одну из самых громких сенсаций в спортивной истории, проиграв Джеймсу Дугласу. В дальнейшем его карьера сочетала спортивные достижения с многочисленными скандалами вне ринга.

  • По информации "History", одним из самых резонансных эпизодов стал бой 1997 года против Эвандера Холифилда, во время которого Тайсон откусил часть уха соперника. За это он был дисквалифицирован и временно лишен боксерской лицензии.