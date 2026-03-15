"Обличчя боксу": Майк Тайсон висловився про Усика
- Майк Тайсон назвав Олександра Усика "обличчям боксу" та відзначив його досягнення на тлі війни в Україні.
- Тайсон висловив зацікавленість у можливому поєдинку проти Усика, вважаючи його потенційно цікавим.
Легендарний ексчемпіон світу Майк Тайсон висловився про нинішніх боксерів надважкої ваги. Окремо він оцінив чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика.
Тайсон відзначив успіхи Усика у надважкій вазі. У коментарі для Fight Hype він назвав українця нинішнім "обличчям боксу".
Що сказав Тайсон про Усика?
Тайсон відзначив досягнення українця на тлі війни в Україні. За словами легендарного американця, історія Усика виглядає майже біблійною.
Чемпіон у надважкій вазі завжди є обличчям боксу. Усик – це саме та клята людина. Це біблійна історія, що його країна перебуває у стані війни, а він чемпіон світу у важкій вазі,
– сказав Тайсон.
Також він зізнався, що був би зацікавлений у поєдинку проти українського боксера.
Мій бій проти Усика? Це було б досить добре. Мені би сподобався такий поєдинок,
– додав ексчемпіон.
Що треба знати про Майка Тайсона?
- У 1986 році Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги, здобувши перемогу над Тревором Бербіком і завоювавши титул WBC у віці всього 20 років. Пізніше він об'єднав чемпіонські пояси провідних боксерських організацій – WBC, WBA та IBF, ставши беззаперечним чемпіоном світу.
У 1990 році зазнав однієї з найгучніших сенсацій у спортивній історії, програвши Джеймсу Дугласу. Надалі його кар'єра поєднувала спортивні досягнення з численними скандалами поза рингом.
За інформацією "History", одним із найрезонансніших епізодів став бій 1997 року проти Евандера Голіфілда, під час якого Тайсон відкусив частину вуха суперника. За це він був дискваліфікований і тимчасово позбавлений боксерської ліцензії.