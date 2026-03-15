"Обличчя боксу": Майк Тайсон висловився про Усика

Легендарний ексчемпіон світу Майк Тайсон висловився про нинішніх боксерів надважкої ваги. Окремо він оцінив чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Тайсон відзначив успіхи Усика у надважкій вазі. У коментарі для Fight Hype він назвав українця нинішнім "обличчям боксу".

Що сказав Тайсон про Усика?

Тайсон відзначив досягнення українця на тлі війни в Україні. За словами легендарного американця, історія Усика виглядає майже біблійною.

Чемпіон у надважкій вазі завжди є обличчям боксу. Усик – це саме та клята людина. Це біблійна історія, що його країна перебуває у стані війни, а він чемпіон світу у важкій вазі,

– сказав Тайсон.

Також він зізнався, що був би зацікавлений у поєдинку проти українського боксера.

Мій бій проти Усика? Це було б досить добре. Мені би сподобався такий поєдинок,

– додав ексчемпіон.

