Усик и Фьюри шокированы: известен гонорар за бой МакГрегора против Пола – сумасшедшая сумма

Все больше информации появляется вокруг возможного боя Конора МакГрегора и Логана Пола. В очередной раз подтвердились огромные гонорары для каждого из бойцов за этот поединок.

Общая стоимость гонорара за этот бой составит космические 500 миллионов. Такие суммы даже не крутятся в мире бокса. К примеру, суммарный гонорар за реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри составил 190 миллионов долларов.

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Космические гонорары

А здесь этот гонорар в виде 500 миллионов разделят между бойцами поровну. МакГрегор и Логан Пол заработают за очную битву по 250 миллионов. Поэтому ни один из бойцов не хочет отказываться от этого поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Happy Punch.

Пока неизвестно, когда МакГрегор подерется против Пола-старшего. Известно лишь место проведения боя. Конор и Логан выйдут в ринг арены "Wankhede Stadium" в Мумбаи (Индия), а поединок будет поддерживать туристический проект Visit India.

Именно местный миллиардер Мукеше Амбани раскошелился на такие солидные гонорары для обоих бойцов.

Правда, сначала ирландскому бойцу МакГрегору нужно уговорить Дэйну Уайта. Ведь Конор имеет контракт с UFC. А бой против Логана Пола состоится по правилам бокса.

Отметим, что также МакГрегор уже получил еще два вызова на бои. Сделали это американский блогер Олайдже Уильям Олатунджи и Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри.