Имеет успешную серию из четырех побед: украинский боксер сразится за титул
Украинский боксер Максим Продан летом проведет следующий поединок. Бывший обладатель титула IBF International сразится за чемпионский пояс.
Следующим соперником Продана стал итальянец Мирко Географо. Титульный поединок состоится в Италии, сообщает 24 канал со ссылкой на fpiboxe.
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Когда состоится бой
Максим Продан сразится о Мирко Географо, который владеет чемпионским поясом в полусреднем весе по версии EBU Silver. Итальянский боксер впервые проведет защиту титула.
Титульный поединок Продан – Географо состоится в Милане. Проведение боя запланировано на 14 июня 2025 года.
Отметим, что сейчас Максим Продан имеет успешную серию из 4 побед подряд. В последнем бою украинский боксер уничтожил серба Сладжана Драгишича, отправив его в нокаут в четвертом раунде.
Мирко Географо последний раз дрался в октябре 2024 года. Итальянский боксер одолел своего земляка Пьетро Розетти единогласным решением судей и получил чемпионский пояс EBU Silver.