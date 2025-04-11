45-летний бывший соперник Кличко будет драться за титул: когда состоится бой
- Мариуш Вах сразится за титулы WBC Baltic Sea и Polksa Unia Boksu против Кацпера Мейны.
- Вах ранее дрался против Владимира Кличко в 2012 году, проиграв единогласным решением судей.
Мариуш Вах совсем скоро вернется в профессиональный ринг. 45-летний боксер будет драться на Родине в Польше.
Именитый боксер сразится за два чемпионских пояса. На кону поединка титулы WBC Baltic Sea и Polksa Unia Boksu, сообщает 24 канал со ссылкой на PolsatSport.
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С кем сразится Вах
Мариуш Вах встретится в ринге в поединке против земляка Кацпера Мейны. Бой запаланова на 12 апреля в польском городе Сопота.
Опытный польский боксер дрался против Владимира Кличко в марте 2012 года. Тогда Вах проиграл единогласным решением судей украинцу, потерпев первое поражение за 27 поединков в профи.
Впоследствии Мариуш Вах выиграл в нескольких боях, также немалое количество поединков проиграл. В частности, поляк уступил Джареллу Миллеру, Мартину Баколе и Мозесу Итауми.
25-летний Кацпер Мейна провел 24 поединка за карьеру. На счету польского боксера 20 побед и 4 поражения.