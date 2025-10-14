В Польше завершился турнир Prime Show MMA 14: New Deal. В рамках шоу смешанных единоборств в октагон вышел Мариуш Вах.

45-летний польский боксер решил проверить свои силы в новом виде спорта. Соперником Мариуша Ваха стал не один оппонент, а сразу трое – Wampirek, Pezet и SuperMario, пишет 24 Канал.

Как Вах забавно победил сразу трех соперников в одном бою?

Даже трое соперников не испугали бывшего оппонента Владимира Кличко. Вах не имел дополнительных трудностей в октагоне. Соперники один за другим улетали от одного вздоха и взгляда боксера.

Мариуш Вах одолел всех трех оппонентов в одном бою, празднуя победу на Prime Show MMA 14: New Deal. Его победа и сам бой имел довольно забавный вид.

Видео боя Ваха против трех соперников

Что известно о Мариуше Вахе?

Польский боксер, который дебютировал на профи-ринге весной 2005-го года.

С тех пор Мариуш Вах провел 51 бой, в которых он одержал 39 побед (20 – нокаутом), потерпев при этом 12-ти поражений (данные BoxRec).

Последний раз Вах выходил в ринг в сентябре текущего 2025 года, когда победил земляка Пйотра Цвика.

10 ноября 2012 года подрался против Владимира Кличко, проиграв украинскому сопернику в немецком Гамбурге.

Напомним, что Александр Усик также хочет выйти в октагон. Украинец может провести бой против боксера-блогера Джейка Пола уже в следующем 2026-м году.