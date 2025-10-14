Падали від одного подиху: ексопонент Кличка здолав трьох суперників за бій – курйозне відео
- Маріуш Вах переміг трьох суперників в одному бою на турнірі Prime Show MMA 14 у Польщі.
- Бій мав кумедний вигляд, оскільки суперники падали від одного погляду або подиху польського боксера.
У Польщі завершився турнір Prime Show MMA 14: New Deal. У рамках шоу змішаних єдиноборств в октагон вийшов Маріуш Вах.
45-річний польський боксер вирішив перевірити свої сили у новому виді спорту. Суперником Маріуша Ваха став не один опонент, а одразу троє – Wampirek, Pezet і SuperMario, пише 24 Канал.
Як Вах кумедно переміг одразу трьох суперників в одному бою?
Навіть троє суперників не злякали колишнього опонента Володимира Кличка. Вах не мав додаткових труднощів в октагоні. Суперники один за одним відлітали від одного подиху та погляду боксера.
Маріуш Вах здолав усіх трьох опонентів в одному бою, святкувавши перемогу на Prime Show MMA 14: New Deal. Його перемога та сам бій мав доволі кумедний вигляд.
Відео бою Ваха проти трьох суперників
Що відомо про Маріуша Ваха?
Польський боксер, який дебютував на профі-рингу навесні 2005-го року.
Відтоді Маріуш Вах провів 51 бій, у яких він здобув 39 перемог (20 – нокаутом), зазнавши при цьому 12-ти поразок (дані BoxRec).
Востаннє Вах виходив у ринг у вересні поточного 2025 року, коли переміг земляка Пйотра Цвіка.
10 листопада 2012 року побився проти Володимира Кличка, програвши українському супернику у німецькому Гамбургу.
Нагадаємо, що Олександр Усик також хоче вийти в октагон. Українець може провести бій проти боксера-блогера Джейка Пола вже наступного 2026-го року.