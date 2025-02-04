"Умоляю, не завершай карьеру": самоуверенный боксер бросил бросил вызов Усику

Конголезский боксер Мартин Баколе обратился к Александру Усику. Известный супертяж хочет провести очный бой с непобедимым украинцем, поэтому умоляет Усика не спешить уходить на пенсию.

Дерзкий боксер из Конго стал еще одним боксером, который хочет сойтись в одном ринге с Александром Усиком. Мартин Баколе бросил публичный вызов Усику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Баколе хочет подраться с Усиком

Конголезский супертяжеловес попросил украинца еще немного подождать с пенсией.

Александр Усик, умоляю, не завершай карьеру сейчас, подожди меня. Я хочу, чтобы ты провел еще один хороший бой. Но сейчас Усик непобежден, и ему решать, что делать. Но если он хочет продолжать боксировать, то пусть подождет меня,

– попросил Баколе.

Еще раньше Мартин и его наставник делали громкие заявления о победе в возможном поединке над Усиком. Тренер конголезского боксера заявлял, что только его подопечный способен нанести первое поражение в карьере Александра. В то же время промоутер украинца Александр Красюк назвал Баколе "следующим чемпионом мира в хевивейте".

К слову. Появилась информация, что свой следующий бой Баколе проведет против Энтони Джошуа. Переговоры между командами боксеров уже находятся на финальной стадии.

Также ранее сообщалось, что Баколе претендует на бой против победителя встречи Дюбуа – Паркер. На который тоже ждут Джо Джойс, Александр Усик и Энтони Джошуа.