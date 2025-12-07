Американский боксер брутально уничтожил соперника, закрыв поражение в прошлом бою
- Фрэнк Мартин нокаутировал кубинца Рансеса Бартелеми в четвертом раунде.
- Бой состоялся в Сан-Антонио в ночь с 6 на 7 ноября.
В ночь с 6 на 7 ноября в Сан-Антонио состоялся вечер бокса. В одном из поединков принял участие Фрэнк Мартин.
Соперником 30-летнего американского боксера стал кубинец Рансес Бартелеми. Зрелищный поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Мартин – Бартелеми?
Американский боксер активно начал поединок. И уже в четвертом раунде Бартелеми оказался на канвасе.
Кубинец поднялся, чтобы продолжить поединок. Однако в следующей атаке Мартин нанес два точных удара и смог нокаутировать Бартелеми.
Мартин нокаутировал Бартелеми: смотрите видео
Что известно о Мартине?
Американский боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. За это время он провел 19 поединков – 18 побед и потерпел одно поражение.
Бой против Бартелеми стал 20 в карьере Мартина. Американец одержал 19 победу в карьере.
Перед этим Мартин дрался в июне 2024 года. Тогда он уступил Джервонте Дэвису техническим нокаутом в восьмом раунде.