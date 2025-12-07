Укр Рус
7 декабря, 20:08
2

Американский боксер брутально уничтожил соперника, закрыв поражение в прошлом бою

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Фрэнк Мартин нокаутировал кубинца Рансеса Бартелеми в четвертом раунде.
  • Бой состоялся в Сан-Антонио в ночь с 6 на 7 ноября.

В ночь с 6 на 7 ноября в Сан-Антонио состоялся вечер бокса. В одном из поединков принял участие Фрэнк Мартин.

Соперником 30-летнего американского боксера стал кубинец Рансес Бартелеми. Зрелищный поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Мартин – Бартелеми?

Американский боксер активно начал поединок. И уже в четвертом раунде Бартелеми оказался на канвасе.

Кубинец поднялся, чтобы продолжить поединок. Однако в следующей атаке Мартин нанес два точных удара и смог нокаутировать Бартелеми.

Мартин нокаутировал Бартелеми: смотрите видео

Ранее Джей Опетая одержал досрочную победу над Хусейном Джинкарой. Боксер из Австралии нокаутировал своего оппонента из Германии в конце поединка.

Что известно о Мартине?

  • Американский боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. За это время он провел 19 поединков – 18 побед и потерпел одно поражение.

  • Бой против Бартелеми стал 20 в карьере Мартина. Американец одержал 19 победу в карьере.

  • Перед этим Мартин дрался в июне 2024 года. Тогда он уступил Джервонте Дэвису техническим нокаутом в восьмом раунде.