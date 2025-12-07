Соперником 30-летнего американского боксера стал кубинец Рансес Бартелеми. Зрелищный поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Мартин – Бартелеми?

Американский боксер активно начал поединок. И уже в четвертом раунде Бартелеми оказался на канвасе.

Кубинец поднялся, чтобы продолжить поединок. Однако в следующей атаке Мартин нанес два точных удара и смог нокаутировать Бартелеми.

Мартин нокаутировал Бартелеми: смотрите видео

Ранее Джей Опетая одержал досрочную победу над Хусейном Джинкарой. Боксер из Австралии нокаутировал своего оппонента из Германии в конце поединка.

Что известно о Мартине?