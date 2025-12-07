Суперником 30-річного американського боксера став кубинець Рансес Бартелемі. Видовищний поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Мартін – Бартелемі?
Американський боксер активно розпочав поєдинок. І вже у четвертому раунді Бартелемі опинився на канвасі.
Кубинец підвівся, щоб продовжити поєдинок. Проте у наступній атаці Мартін завдав два влучних удари і зміг нокаутувати Бартелемі.
Мартін нокаутував Бартелемі
Раніше Джей Опетая здобув дострокову перемогу над Хусейном Джинкарою. Боксер з Австралії нокаутував свого опонента з Німеччини наприкінці поєдинку.
Що відомо про Мартіна?
Американський боксер дебютував у професійному ринзі у 2017 році. За цей час він провів 19 поєдинків – 18 перемог та зазнав однієї поразки.
Бій проти Бартелемі став 20 у кар'єрі Мартіна. Американець здобув 19 перемогу у кар'єрі.
Перед цим Мартін бився у червні 2024 року. Тоді він поступився Джервонті Девісу технічним нокаутом у восьмому раунді.