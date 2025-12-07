Суперником 30-річного американського боксера став кубинець Рансес Бартелемі. Видовищний поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Мартін – Бартелемі?

Американський боксер активно розпочав поєдинок. І вже у четвертому раунді Бартелемі опинився на канвасі.

Кубинец підвівся, щоб продовжити поєдинок. Проте у наступній атаці Мартін завдав два влучних удари і зміг нокаутувати Бартелемі.

Мартін нокаутував Бартелемі: дивіться відео

Раніше Джей Опетая здобув дострокову перемогу над Хусейном Джинкарою. Боксер з Австралії нокаутував свого опонента з Німеччини наприкінці поєдинку.

Що відомо про Мартіна?