Грузинский боец, поддерживающий Украину, удалил информацию об участии в российском шоу

В понедельник, 27 января, появилась шокирующая информация о "заработках" грузинского бойца Мераба Двалишвили на известном российском бойцовском шоу HYPE Global Reality. Уже на следующий день эта информация исчезла со страницы бойца, который активно поддерживает Украину.

Чемпион UFC в легчайшем весе неоднократно поддерживал Украину, поэтому информация о его участии в российском шоу вызвала большое удивление у украинских поклонников смешанных единоборств. Однако уже 28 января Мераб Двалишвили решил, что на его странице в инстаграме не место информации о враждебной программе, где он должен был быть тренером, пишет 24 Канал.

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Информация о российском шоу исчезла

Вторым коучем должен стать бывший чемпион UFC из России Петр Ян.

Однако вот этот постер исчез из соцсетей грузинского боксера.



Двалишвили должен был быть тренером на шоу в России / Фото из инстаграма Альфредо Аудиторе

Следует отметить, что данный постер исчез только со страницы Двалишвили. Зато на страницах Петра Яна и Альфредо Аудиторе эта публикация продолжает существовать. На них обозначен Мераб.

Пока неизвестно, может ли это означать, что Двалишвили отказался от участия в российском шоу. В рамках шоу НУРЕ Global Reality бойцы, которыми бы руководил Мераб, должны были соревноваться против подопечных Петра Яна.

Справка. Одну победу Двалишвили над россиянином Яном уже имеет. Весной 2023-го Мераб одолел Пьотра по единогласному решению судей – 50-45 (трижды) в рамках шоу UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Отметим, что в январе 2025-го года Двалишвили провел защиту титула чемпиона UFC. Грузин по единогласному решению судей одолел россиянина Умара Нурмагомедова – 48-47 (дважды) и 49-46. Именно в этом поединке Двалишвили превзошел рекорд Жоржа Сен-Пьера.