Легенда бокса проведет бой с россиянином, который хотел убивать украинцев

Легенда бокса Мэнни Пакьяо возвращается на ринг. Уже этой весной он проведет бой против россиянина Руслана Проводникова.

Событие состоится 18 апреля на арене "Thomas and Mack Center" в Лас-Вегасе. Как сообщает The Ring, это будет 10-раундовый бой.

Что известно о возвращении Пакьяо?

"Пэкмен", как называют спортсмена с Филиппин, заявил, что поддержка болельщиков со всего мира продолжают вдохновлять его.

Возвращение в Лас-Вегас так много значит для меня, и я рад работать с командой, которая сосредоточена на создании впечатлений мирового класса для болельщиков,

– сказал он.

47-летний Пакьяо добавил, что возвращается на ринг, чтобы подарить фанатами замечательный бой.

Как напоминает ESPN, последний раз филиппинец дрался в июле 2025 года против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Поединок завершился ничьей.

Ожидалось, что ветеран бокса сделает вторую подряд попытку завоевать титул и договаривался на январь с чемпионом WBA Роландо Ромеро. Но Мэнни передумал, когда появились слухи о реванше с Флойдом Мейвезером, пишет vRINGe.

Бой Пакьяо – Проводников обсуждался, когда оба были на пике карьеры, но поединок так и не состоялся.

Инсайдер Крис Мэнникс сообщает, что инвесторы долго искали оппонента для Пакьяо – от предложений отказались Хуан Мануэль Маркес и Тимоти Брэдли.

Что известно о Проводникове?