Легенда бокса проведет бой с россиянином, который хотел убивать украинцев
- Мэнни Пакьяо проведет бой против Руслана Проводникова 18 апреля в Лас-Вегасе.
- Руслан Проводников, который завершил карьеру в 2021 году, заявлял о готовности пойти на войну против Украины в 2022 году.
Легенда бокса Мэнни Пакьяо возвращается на ринг. Уже этой весной он проведет бой против россиянина Руслана Проводникова.
Событие состоится 18 апреля на арене "Thomas and Mack Center" в Лас-Вегасе. Как сообщает The Ring, это будет 10-раундовый бой.
Что известно о возвращении Пакьяо?
"Пэкмен", как называют спортсмена с Филиппин, заявил, что поддержка болельщиков со всего мира продолжают вдохновлять его.
Возвращение в Лас-Вегас так много значит для меня, и я рад работать с командой, которая сосредоточена на создании впечатлений мирового класса для болельщиков,
– сказал он.
47-летний Пакьяо добавил, что возвращается на ринг, чтобы подарить фанатами замечательный бой.
Как напоминает ESPN, последний раз филиппинец дрался в июле 2025 года против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Поединок завершился ничьей.
Ожидалось, что ветеран бокса сделает вторую подряд попытку завоевать титул и договаривался на январь с чемпионом WBA Роландо Ромеро. Но Мэнни передумал, когда появились слухи о реванше с Флойдом Мейвезером, пишет vRINGe.
Бой Пакьяо – Проводников обсуждался, когда оба были на пике карьеры, но поединок так и не состоялся.
Инсайдер Крис Мэнникс сообщает, что инвесторы долго искали оппонента для Пакьяо – от предложений отказались Хуан Мануэль Маркес и Тимоти Брэдли.
Что известно о Проводникове?
- 42-летний россиянин, который завершил карьеру в 2021 году, не проводил официальных боев с 2016 года. "Сибирский Рокки", как называют Проводникова, был чемпионом мира по версии WBO.
- Сначала он сильно критиковал выставочные поединки и утверждал, что это неуважение к боксу. Однако, в его активе есть несколько таких событий – бои с Али Багаутиновым и Хосе Луисом Кастильо.
- Как сообщает "Чемпион", в 2022 году Руслан заявлял, что готов пойти на войну против Украины. В апреле 2025 года президент Владимир Зеленский ввел личные санкции против Проводникова.