"Атаман": Усик приехал на пресс-конференцию в колоритном образе – эффектные фото

В четверг, 17 июля, запланирована пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа в Лондоне. Украинский чемпион мира в экстравагантном образе поехал на официальное мероприятие.

Накануне пресс-конференции в соцсетях появились первые кадры Александра Усика на пути на традиционное общение с прессой перед боем в Лондоне. Украинский чемпион выбрал для официального мероприятия черный стиль, пишет 24 Канал.

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В каком образе Усик приехал на пресс-конференцию?

Поклонники боксера сразу оценили колоритный наряд украинца, сравнив его с казаком и атаманом.

"Казак"

"Пан Атаман"

"Саня, как всегда"

"Это невероятно"

"Огонь"

Образ Усика для пресс-конференции / Фото из инстаграма READY TO FIGHT

В сам зал для пресс-конференции Усик зашел в несколько дополненном образе и был очень похож на украинского гетмана Павла Скоропадского.

Видео прибытия Усика на пресс-конференцию