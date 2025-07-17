"Атаман": Усик приехал на пресс-конференцию в колоритном образе – эффектные фото
- Александр Усик поехал на пресс-конференцию в Лондоне в колоритном черном образе, что вызвало восхищение у его поклонников.
- Первая пресс-конференция Усика и Даниэля Дюбуа состоялась 17 июля в преддверии их боя.
В четверг, 17 июля, запланирована пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа в Лондоне. Украинский чемпион мира в экстравагантном образе поехал на официальное мероприятие.
Накануне пресс-конференции в соцсетях появились первые кадры Александра Усика на пути на традиционное общение с прессой перед боем в Лондоне. Украинский чемпион выбрал для официального мероприятия черный стиль, пишет 24 Канал.
К теме Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции боксеров перед реваншем: онлайн трансляция
В каком образе Усик приехал на пресс-конференцию?
Поклонники боксера сразу оценили колоритный наряд украинца, сравнив его с казаком и атаманом.
- "Казак"
- "Пан Атаман"
- "Саня, как всегда"
- "Это невероятно"
- "Огонь"
Образ Усика для пресс-конференции / Фото из инстаграма READY TO FIGHT
В сам зал для пресс-конференции Усик зашел в несколько дополненном образе и был очень похож на украинского гетмана Павла Скоропадского.
Видео прибытия Усика на пресс-конференцию