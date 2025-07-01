24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно карьеры Александра Усика и его будущего в профи-ринге. Gemini принял во внимание слова украинского боксера, который уверял, что еще будет боксировать на профессиональном уровне 1,5-2 года.

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Когда Усик может закончить карьеру: прогноз ИИ

Поэтому ИИ прогнозирует, что Усик позволит наслаждаться своим боксом еще до весны-лета следующего 2026 года. Также искусственный интеллект не исключил того варианта, что Александр может уйти на пенсию после реванша с Даниэлем Дюбуа – в конце 2025 года.

Если в карьере украинца осталось провести еще два поединка, то однозначно один из них убирается под реванш с Даниэлем Дюбуа. А вот для второго боя ИИ подобрал двух боксеров, которых Усик уже побеждал.



Вероятные соперники Усика / Скриншот с Gemini

Также ИИ оценил вероятность боя Усика против Джозефа Паркера. Искусственный интеллект не исключает такого варианта. Здесь он принял во внимание опыт Паркера, его желание провести бой и момент, если Александру не удастся договориться о поединке с Джошуа или Фьюри. Также во внимание принимался статус обязательного претендента WBO.