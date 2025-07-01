24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо кар'єри Олександра Усика та його майбутнього у профі-рингу. Gemini взяв до уваги слова українського боксера, який запевняв, що ще буде боксувати на професійному рівні 1,5-2 роки.

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Коли Усик може закінчити кар'єру: прогноз ШІ

Тому ШІ прогнозує, що Усик дозволить насолоджуватись своїм боксом ще до весни-літа наступного 2026 року. Також штучний інтелект не відкинув того варіанту, що Олександр може піти на пенсію після реваншу із Даніелем Дюбуа – наприкінці 2025 року.

Якщо у кар'єрі українця залишилось провести ще два поєдинки, то тут однозначно один із них забирається під реванш із Даніелем Дюбуа. А от для другого бою ШІ підібрав двох боксерів, яких Усик вже перемагав.



Ймовірні суперники Усика / Скриншот із Gemini

Також ШІ оцінив ймовірність бою Усика проти Джозефа Паркера. Штучний інтелект не відкидає такого варіанту. Тут він взяв до уваги досвід Паркера, його бажання провести бій та момент, якщо Олександру не вдасться домовитись про двобій із Джошуа чи Ф'юрі. Також до уваги брався статус обов'язкового претендента WBO.